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70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen kamu lojmanlarının satışı yeniden başlıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek ihalelerin ilk ilanı Ankara için çıkılırken, konutların fiyatları 70 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bankalar kamu konutu alanlara 0,74 kar oranı ile 12 ay ödemesiz finansman fırsatı sunuyor.

19.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:33

Kamu bankalarının konut kredilerine yönelik devreye aldığı kredi paketleri ile faizler 0,64 ile tarihin en düşük seviyelerine gerilerken, ortaya çıkan finansman avantajını fırsata çevirmek isteyenler ise konut hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Faizlerdeki düşüşle birlikte kredi başvurularında yoğunluk yaşanırken sektör temsilcileri ise haziran için şimdiden 130 bin adetlik rekor konut satışının gerçekleşebileceğinin sinyallerini verdi.

Öte yandan kamu bankalarının kredi paketleri sonrası ortaya çıkan fiyat avantajını fırsata çevirmek isteyenler konut fiyatlarında bir gecede 150 bin TL'ye varan artışlar gerçekleştirdi. Konut hayali kuran vatandaş düşen faizlerle ortaya çıkan fiyat avantajını fırsatçılara kaptırmamak için uygun fiyatlı ev için arayışa başlarken yılbaşında satışa çıkarılan ancak koronavirüs nedeniyle ara verilen kamu lojmanlarının satışına da yeniden başlandı.

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanlarının satışına yeniden başlanıyor

50 BİN LOJMAN SATILACAK

Ülke genelinde kamuya ait 250 bine yakın lojman bulunurken bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin lojman ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin lojman satışa sunulmayacak. Bu konutlar dışında kalan 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor.

2020'DE 8 BİN 500 ADET SATILACAK

Ocak ayı itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Muğla ve Antalya'da ekspertiz işlemleri tamamlanan ve satışa çıkılan kamuya ait lojmanlardan 1600'den fazlasının satışı gerçekleştirildi. Bu konut satışlarından hazineye 418 milyon lira katkı sağlandı. Koronavirüs nedeniyle satışlarına ara verilen konutlardan 8 bin 500 adetinin daha 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkılması planlanıyor. Söz konusu konutların satışından ise devletin kasasına 1.5 milyar lira gibi bir rakamın gireceği öngörülüyor.

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanlarının satışına yeniden başlanıyor

405 ADET DAİRE İÇİN İLANA ÇIKILDI

Normalleşme adımlarıyla birlikte ihaleler tekrardan başlarken ilk ilan ise Ankara için çıkıldı. Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde bulunan 405 adet kamu konutunun açık teklif usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacak. Söz konusu konutların satış ihaleleri 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, 55 m²'den 200 m²'ye kadar çeşitli katlarda 1+1, 2+1,3+1 ve 4+1 şeklinde oda yapısına sahip daireler için 70 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar tahmini bedel belirlenmiş durumda. Başkent Milli Emlak Dairesi tarafından düzenlenecek ihaleler ile temmuz ayında satışa çıkarılacak dairelere talip olacakların daire fiyatının yüzde 10'u kadar geçici teminat yatırması gerekiyor. Örnek verilmesi gerekirse; Çankaya Bahçelievlerde 280 bin TL tahmini bedelli 100 m² 3+1 bir daire için 28 bin TL teminat bedeli yatırılırken, Keçiören'de 70 bin TL tahmini bedelli 60 m² 2+1 daire için ödenecek teminat bedeli 7 bin TL şeklinde.

Ekspertiz çalışmaları devam eden diğer kamu lojmanlarının da yakın tarihlerde il ve ilçe bazında ihaleye çıkarılması bekleniyor.

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanlarının satışına yeniden başlanıyor

0,74 KAR ORANI İLE 12 AY ÖDEME YOK

Sıfır konutta faizler 0,64'e kadar inerken kamu lojmanları için de bankalar özel finansman paketleri açıklıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yaptığı protokoller çerçevesinde 5 banka kamu lojmanları için finansman desteği sunarken en uygun oran ve ödeme planı ise Vakıf Katılım'da yer alıyor. Banka kamu lojmanı almak isteyenlere azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,74 kâr oranı ile finansman imkânı sunarken, Emlak Katılım da kamu lojman satışlarına 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oran ile kredi veriyor. Kamu lojmanları için Emlak Katılım, Vakıf Katılım, İş Bankası, Kuveyt Türk ve Garanti Bankası finansman desteği sunuyor.

KONUTTA OTURAN MEMURA ÖNCELİK

Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanınıyor. İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanlarının satışına yeniden başlanıyor

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATILACAK

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak. Satışa çıkarılan kamu konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin online kanalları üzerinden duyuruluyor.

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor

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