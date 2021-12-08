7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Aralık Salı günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

Şampiyonlar Ligi 7 Aralık Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?