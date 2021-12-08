7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Aralık Salı günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler
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7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Aralık Salı günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

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7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Aralık Salı günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece 4. grup maçlarının ilk maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 7 Aralık Salı Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 7 ARALIK SALI GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 7 Aralık Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

  • Paris SG 4 - 1 Club Brugge
  • RB Leipzig 2 - 1 Man. City
  • Ajax 4 - 2 Sporting Lizbon
  • Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş
  • Porto 1 - 3 Atlético de Madrid
  • Milan 1 - 2 Liverpool
  • Real Madrid 2 - 0 Internazionale
  • Shakhtar Donetsk 1 - 1 Sheriff

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