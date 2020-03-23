65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyorMERSİN'de oluşturulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım götürüldü.

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

MERSİN'de oluşturulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Mersin'de kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlı vatandaşlara ihtiyaç paketleri ulaştırılıyor. Yaşlı vatandaşlar kurulan merkezleri arayarak taleplerini iletiyor. Ekipler adres ve telefonlarını aldığı yaşlıların anında ihtiyaçlarını karşılıyor. Talepleri yerine gelen yaşlılar da ekiplere teşekkür etti.

LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYIN

Akdeniz İlçesinde kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan, "İçişleri Bakanlığımızın kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlılarımız Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletsinler. Biz onların ihtiyaçlarını karşılayacağız ama lütfen evden çıkmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA