52 Bin 114 Suriyeliden 49 Bini Türkiye'ye Döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için giden 52 bin 114 Suriyeliden 49 bini Türkiye'ye dönüş yaparken, yarın dönüşlerin tamamlanacağı bildirildi.

18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Aşırı sıcağa rağmen Suriyelilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Bu sabah itibariyle 49 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü. Ülkelerinde kalan 3 bin Suriyelinin bir kısmının yarın döneceği, bir kısmının da dönmeyerek, ülkesinde kalacağı öğrenildi.

Suriye'nin çeşitli kentlerine bayram için giden Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.

Suriyelilerin verilen sürede dönmemeleri halinde Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği öğrenildi. - KİLİS