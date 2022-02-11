50 yıllık çile sona erdi, 5 dakikalık yol ulaşımı kolaylaştırdı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve sahil yolu, Filyos'a kadar devam edecek. Üç etap halinde tamamlanması planlanan yolun ikinci etabının Kilimli ilçesinden Muslu beldesine, üçüncü etabının ise Muslu'dan Filyos'a ulaşacak şekilde tamamlanması bekleniyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesi 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı açılış töreni ile hizmete girmişti. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metrelik Uzunkum Tüneli ve 382 metrelik Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor.

Güzergah 4,5 kilometre kısaldı

Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi. Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı. 40 dakikada geçilen güzergah böylece 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

Filyos Limanı'na ulaşım sağlayacak

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlanarak hizmete açılmış oldu. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yılda toplam 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı 4 bin 225 ton azaltılacak.

Üç etap halinde bitirilmesi planlanan projenin ikinci etabı Kilimli-Muslu arasında, üçüncü etabı ise Muslu-Filyos arasında tüneller ve duble yollar şeklinde tamamlanacak. Ayrıca projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.

"Filyos artık bir sanayi kenti olacak"

Uzun yıllar yolun yapılmasının konuşulduğunu anlatan mahalle sakini Yılmaz Pınarcık, Kilimli'ye ulaşmanın daha da kolaylaştığını ifade etti. Kentin çevre yolları, tünellerle rahata kavuştuğunu anlatan Pınarcık şöyle dedi:

"Biz bu mahallenin sakiniyiz. Burada büyük bir yatırım oldu. Buradaki proje 50 yıldır söylenti halindeydi, en sonunda yapıldı. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben merakımdan dört defa gidip geldim. Arkadaşları toplayıp gidip geldik. Çok mutlu olduk. Daha öncesinde Zonguldak şehir içinden Kapuz, İnağzı uzunca bir güzergahı dolaşıp zor gidiyorduk. Trafik yoğunluğu vardı. Şimdi 3-4 dakikada Kilimli ilçemize ulaşıyoruz. Yol bize kolaylık sağladı. Yol Zonguldak halkına, Türkiye'den gelen herkese kolaylık sağladı. Yakıttan, arabadan tasarruf ettik. İnsanın stresinden tasarruf ettik. Çevreye katkısı çok büyük. Hava kirliliği de azalıyor. Eskiden Zonguldak trafik yoğunluğu bakımıdan bunalıyordu. Şimdi çevre yolları ve tünellerle rahata kavuştu. İnşallah Türkiye'de güzel yatırımlar oluyor, devamı sağlanır. Kilimli-Kozlu-İhsaniye tünellerinin açılmasıyla birlikte çok büyük modern bir şehir haline gelir. Bu yol Filyos'a kadar gidecek. Gitmesi lazım. Filyos artık bir sanayi kenti olacak. Zonguldak'a yaklaşması ekonomik, sosyal, siyasi yönden faydası olacaktır. Kilimli'ye gider gibi Filyos'a gitmesi de rahat olacaktır. Rahatlık, konfor her bakımdan Filyos'a gitmek de rahat olacaktır."

Sahil yolu halkın ilgisini görüyor

Kilimli ilçesinde yaşayan İsmet Güler, açılışın ardından sıklıkla sahil yolunda gezintiye çıktığını anlattı. Yolla birlikte il merkezinin ilçeye daha da yakınlaştığını anlatan Güler, "Yollarımız çok güzel. Kilimli'ye yakışır yolumuz oldu. Yapandan Allah razı olsun. Filyos'a kadar devam edecek. Ama nasıl olacağını bilemiyoruz. Zonguldak'ı göçten kurtarır belki. Her gün geliyorum. Hava alıyorum. Yol çok güzel. Herkesin aracı var. Ben önceki gün gittim. Zonguldak'a 20'den fazla gittiğimiz yolu 4 dakikada gittim. Yakıttan da tasarruf ediyoruz" dedi.

Öte yandan Uzunkum istikametinde dalgaların önlenmesi için tahkimat çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK