50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

MERSİN'de hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

26.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:51
50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

'de hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 5 ayrı dosyadan 50 yıl hapis cezası bulunan  G.G.'yi İhsaniye Mahallesi Özel Su Hastanesi önünde yakaladı. Gözaltına alınan G.G., sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

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