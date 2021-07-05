5 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi detayları. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 5 Temmuz Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Temmuz Pazartesiİstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4346370

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 05/07/2021 01:00:00 - 05/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4346445

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah BALABAN CAMİİ, BOYALIK, BUSE, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, YONCALIK, ŞEN sk bölgelerinde 05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4346360

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKINCILAR, AKSOY, ASUDE, AYKUT, BUĞRAHAN, HAVUZLU EVLER, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, MUŞLULAR, OĞUZTÜRK, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 05/07/2021 09:30:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4346446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk/ YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 05/07/2021 14:00:00 - 05/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...