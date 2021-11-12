KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler 43 Ülkeden 43 Öğrencimiz Simav'ı Ziyaret Etti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ULMER) tarafından uluslararası öğrencilerin oryantasyon faaliyetleri kapsamında Simav ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.

DPÜ ULMER, 43 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimizle Simav ilçesine gezi düzenledi.

43 Farklı Ülkeden 43 Öğrenci Kütahya'yı Geziyor sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında uluslararası öğrencilerimizin ilk durağı Simav Teknoloji Fakültemiz oldu. Öğrencilerimizi karşılayan Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Başboğa, öğrencilere fakültenin olanaklarından bahsederek, fakülte içindeki laboratuvar ve atölyelerin tanıtımını yaptı.

Fakültemizin ardından, Simav Ticaret Odası tarafından düzenlenen yemek etkinliğine katılan öğrencilerimiz, Simav Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu ile bir araya geldiler. Yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kazcıoğlu, bu tür ziyaretlerin Simav'ın ve Kütahya'nın tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Öğrencilerimiz son olarak Simav'ın sahip olduğu iş potansiyelini yakından gözlemlemek amacıyla ilçedeki önemli sanayi kuruluşlarını da ziyaret ettiler. Günün yorgunluğunu atmak amacıyla Simav seyir tepesinde kahve molası veren öğrenciler, burada çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından Kütahya'ya döndüler.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 12 Kasım 2021, Cuma/ 50 defa okundu.

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