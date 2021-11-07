CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte start vermesiyle başladı.

ASYA'DAN AVRUPA'YA

Altunizade'den başlayan yarışta katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa yakasında koşuyu tamamladı. Toplamda 40 bin kişinin koştuğu organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Maratonun startının ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu da birlikte maraton heyecanını yaşadı. Üç isme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyeti'n kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyerek geçen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR" İDDİALARINA YANIT

Spor İstanbul'un düzenlediği maratona damga vuran isimler kuşkusuz Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu olurken, yürüyüşü birlikte yapan 3 ismin samimi tavırları, kameralara birlikte poz vermeleri ve kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara el sallamaları da son dönemde ortaya atılan "Millet İttifakı dağılıyor" söylemine yanıt olarak yorumlandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE MARATONDA KOŞTU

Maratonun halk koşusuna katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eğitim hakkından mahrum kalan öğrenciler için düzenlediği kampanyaya destek olmak için koştuğum #İstanbulMaratonu'nda köprüyü geçiyorum. Gençlerimize destek olmak için bağışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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