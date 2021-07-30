4 üniversiteye rektör atanacak
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4 üniversiteye rektör atanacak

4 üniversiteye rektör atanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 4 üniversiteye rektör adayı başvurularının 13 Ağustos'a kadar yapılacağını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 4 üniversiteye rektör adayı başvurularının 13 Ağustos'a kadar yapılacağını açıkladı.

YÖK, aralarında YÖK Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Erol Özvar'dan boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör adayı belirleyecek. Adayların, 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunması gerekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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