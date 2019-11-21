21.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:52

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber güvenlik açısından yerli ve milli çözümlerin önemine dikkati çekerek, "Nasıl biz sınır güvenliğimizi yabancı askerlerle sağlamıyorsak, siber güvenliğimizi de yabancı menşeli ürünlerle sağlayamayız." dedi.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince ATO Congresium'da gerçekleştirilen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, artık ülkelerin sınırlarını korudukları gibi kritik veri altyapılarını da korumaları gerektiğini vurguladı.

Geçmişte daha basit boyutlarda gerçekleştirilen siber saldırıların artık devletler boyutuna ulaştığına işaret eden Koç, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar otomatize edilmiş, daha sık, yıkıcı ve karmaşık bir hale geldi. Siber savaşlar geleneksel savaşlardan farklı olarak kilometrelerce uzaktan size zarar verebilme özelliğine sahip. Artık saldırıların yerinin takip edilmesi zorlaşıyor. Bu yüzden küresel çapta kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yerini alabilecek, kaliteli, rekabetçi yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi çok önem verdiğimiz bir konu."

81 ilde 81 Siber Kahraman Projesi

Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmanın, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeyle eş değer olduğunu düşündüklerini söyleyen Koç, "Nasıl biz sınır güvenliğimizi yabancı askerlerle sağlamıyorsak, siber güvenliğimizi de yabancı menşeli ürünlerle sağlayamayız." diye konuştu.

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak "81 ilde 81 Siber Kahraman Projesi"ni başlattıklarını hatırlatarak, "Türkiye genelinde siber güvenlikte yetenekli arkadaşları toplayacağız ve her ilden bir kahraman bulacağız. Biz bunlara siber kahraman diyoruz. Çünkü bunlar da tıpkı sınır güvenliğinde olduğu gibi bizim dijital verilerimizi koruyacak kahramanlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu için rehber geliyor

Kamu kurumlarında yerli ve milli çözümlerin uygulanması ve kullanılması için bir rehber hazırladıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Üzerinde çalıştığımız konu teknoloji ve siber güvenlik. Hazırladığımız rehberdeki uygulamalar belki bir süre sonra geri kalmış olabilir. Bu yüzden versiyonlamaya gittik. Kamu kurumlarımız için rehbere uyumluluk süreci olacak. Geçiş süreçlerinin de farkındayız. Aralık ayı sonunda bu rehberi çıkaracağız. Söz konusu rehberde bu dönüşümün nasıl olacağı detaylı bir şekilde 21 maddeyle açıklanmış olacak."

Kaynak: AA