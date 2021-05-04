4 Mayıs Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
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4 Mayıs Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

4 Mayıs Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor.4 Mayıs Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu olan iletişim oyununu kim kazandı? Ödül ne?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 4 Mayıs Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE?

4 Mayıs Survivor iletişim oyununda ödül yarışmacıları çok heyecanlandırdı! Kazanan 1 dakikalık video çekip instagram paylaşabilecek. Gönüllüler takımı uzun haftalardan kazanamadığı iletişim oyunundan ötürü, onlara istinaden eğer ödülü kazanırlarsa 1 dakikalık instagram videosuna ek olarak ailelerinden 2 kişi ile whatsapp üzerinden mesajlaşabilecekler.

Survivor iletişim oyununuskorla Ünlüler kazandı.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor İletişim ödülü için mücadele devam ediyor! Oyun henüz bitmedi, bittiği zaman güncel olarak ödülü kim kazandı buradan takip edebilirsiniz.

Survivor iletişim oyununu 10-6 skorla Ünlüler kazandı.

İLETİŞİM OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜNLÜLER 10-6 GÖNÜLLÜLER

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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