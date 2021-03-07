31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli veda
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31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli veda

07.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:06
31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli veda

Develi ilçesine bağlı Sysallı Mahallesinde 31 yıldır imamlık yapan Ramazan Bülbül emekliye ayrıldı.

Develi ilçesine bağlı Sysallı Mahallesinde 31 yıldır imamlık yapan Ramazan Bülbül emekliye ayrıldı.

Soysallı'da 31 yıl imamlık yaptıktan sonra emekliye ayrılan Ramazan Bülbül'e Soysallı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Bünyamin Dalkalı ve mahalle muhtarı Ali Sütçü plaket takdim etti.

Soysallı Mahalle Muhtarı Ali Sütçü "Aralıksız 31 yıl mahallemize emek veren Ramazan Bülbül hocamız emekli oldu, emekli olmasından sonra Derneğimizle birlikte kendisine teşekkür plaketi taktim ettik. Ramazan Bülbül hocamıza teşekkür ediyor emekliliğini ailesiyle birlikte ağız tadıyla mutlu ve huzurlu geçirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada "Köyümüzde 31 yıl hizmet yaptıktan sonra emekliye ayrılan değerli hocamız değerimiz Ramazan Bülbül hocamıza özveri ile yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı köyümüz adına Soysallı Köyü yardımlaşma dayanışma ve güzelleştirme dernek başkanı Bünyamin Dalkalı ve köyümüz muhtarı Ali Sütçü teşekkür ederek cami cemaatimizle birlikte plaketlerimizi sunduk. Bundan sonraki emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlık mutluluk ve huzur içerisinde bir hayat sürer inşallah" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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