31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açacak
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31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açacak

22.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:45
31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açacak

Gaziantep'te, 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı) 9-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gaziantep'te, 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı) 9-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası 31. GAPSHOES Yaz Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açacak.

Terlik ve erkek ayakkabı üretiminde önemli güce sahip Gaziantep'te yaz ve kış sezonları için gerçekleştirilen fuarın açılış töreni Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) çarşamba günü yapılacak.

Temsil edilen firma sayısının 250, marka sayısının ise 750 olduğu fuar 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın salgın sürecinde gerçekleştirilen ilk fuar olacağını ifade etti.

Salgına karşı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve fuarın tedbirler alınarak gerçekleştirileceğini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"GAPSHOES, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük ve en önemli fuarları arasında yer alıyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla Haziran ayında yapacağımız GAPSHOES kış fuarımızı düzenleyemedik. İnşallah yaz fuarımızı tüm tedbirlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Fuarımıza yurt dışından Suriyeli firmalar başta olmak üzere, bu firmaların ortaklıklarının bulunduğu Sudan, Rusya, Irak ve Yemen'den toplam 32 firma katılacak. Yabancıların kullanacağı stant alanı yaklaşık 2 bin metrekare alana ulaşmış durumda ve brüt 30 bin metrekare alana kurulacak olan fuarımızda yüzde 10'luk kısımda yurt dışından gelen firmalar ürünlerini sergileyecek. Yeni pazarlara açılmak ve ulaşmak isteyen firmalar için ideal bir organizasyon olan fuarımızın öneminin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına inanıyorum."

Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya da fuarın Türkiye'nin 2'nci, dünyanın ise 5'inci büyük ayakkabı fuarı olduğunu belirtti.

Katma değeri yüksek, markalaşmış, moda oluşturabilen, yeni tasarımlar yapmak isteyen firmaların bu fuarda boy göstereceğini anlatan Akkaya, "Bizler de hem sektörün hem de fuarcılığın kentimizde ve ülkemizde gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fuarımızda da pandemi dolayısıyla hijyen kurallarına uygun çeşitli etkinlikler ile konferans, toplantı ve paneller düzenleyecek, sektörü Gaziantep'te buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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