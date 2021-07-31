31 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Yüz Yüze Futbol
04:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:20 Olimpiyat Şampiyonlarımız
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
08:00 Olimpiyat Yıldızları
08:15 Takvim Yaprakları
08:20 Arjantin - Türkiye
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Bülteni
16:50 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
18:55 Stuttgart - Barcelona
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com