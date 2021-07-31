31 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
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31 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı

31 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler

03:00 Yüz Yüze Futbol

04:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

04:20 Olimpiyat Şampiyonlarımız

06:28 İstiklal Marşı

06:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

08:00 Olimpiyat Yıldızları

08:15 Takvim Yaprakları

08:20 Arjantin - Türkiye

10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

12:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00 Spor Bülteni

16:50 Takvim Yaprakları

17:00 Aktüel Futbol Transfer

18:55 Stuttgart - Barcelona

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi

Kaynak: InterSinema.com

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