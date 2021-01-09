30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
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30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada

09.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:47
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada

BURSA'da ekmek fırınına giren kimliği belirsiz kişi, çalışan Serkan Köroğlu'nun (32) imalathaneye gitmesini fırsat bilip, tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp, kaçtı.

BURSA'da ekmek fırınına giren kimliği belirsiz kişi, çalışan Serkan Köroğlu'nun (32) imalathaneye gitmesini fırsat bilip, tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedilirken Köroğlu, "Herşey otuz saniyede oldu. Kimliğim ve ehliyetim de telefon kabının içindeydi, onlar da gitti" dedi.

Olay, geçen pazar günü, Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Çalışan Serkan Köroğlu, cep telefonunu tezgah üzerine bırakarak, imalathaneye girdi. Kısa süre sonra geri dönen Köroğlu, telefonunu yerinde bulamadı. Dakikalarca telefonunu arayan Köroğlu, güvenlik kameralarına bakınca içeriye giren bir kişinin, telefonunu çaldığını gördü. Köroğlu, polise şikayetçi oldu.

'DEFALARCA KAPININ ÖNÜNDEN GEÇMİŞ'

Serkan Köroğlu, "Pazar akşamı saat 17.40 sıralarında imalathaneye gittim. Otuz saniye sonra döndüm,  telefonum yoktu. Telefonu bulamayınca güvenlik kameralarına baktım. İçeri biri giriyor ve yokluğumu fırsat bilip, telefonu alıyor. Görüntülerde bu kişinin kapının önünden defalarca kez geçtiği ve içeriyi kontrol ettiğini de gördüm. Şikayetçi oldum. Kimliğim ve ehliyetim de telefon kabımın içindeydi, onlar da gitti. İkibin lira zararım varö dedi.

30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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