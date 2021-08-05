3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı
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3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- 3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen 3. Van Gölü Bisiklet Festivalinin birinci etabı başladı.

- 3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı

VAN - Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen 3. Van Gölü Bisiklet Festivalinin birinci etabı başladı.

Festival kapsamında farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek, havzanın bisiklet parkuruna elverişli olduğunu göstermek ve bölgedeki tarihi, turistik güzellikleri gösteren bir farkındalığa imza atmak için 4 gün boyunca Van Gölü çevresinde pedal çevirecek. 150 gönüllü bisikletçinin katılımıyla Van Atatürk Parkında, İpekyolu Belediyesi tarafından ikram edilen kahvaltının ardından Edremit ilçesine doğru pedal çevrildi.

"Festivallerimize devam edeceğiz"

Bu yıl 3. Van Gölü Bisiklet Festivalinin yapıldığını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Şu an burada 150 gönüllü bisikletçi var. Ülkemizin her yerinden Van'a gelen sporcularımız var. Amacımız Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planına katkı sunmaktır. Bu eylem planıyla Van Gölü mavi ve temiz kalacak. Aynı zamanda bu festivallerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl 3. festivalimizi gerçekleştiriyoruz. 70 kişilik bir grupla başladık, şu an 150 kişiyle yola devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirip bu festivallerimize devam edeceğiz" dedi.

"Van Gölü Havzası'nı festivaller alanına çevirmek istiyoruz"

Van Gölü için farkındalık oluşturmak için bu tür festivaller hazırladıklarını söyleyen Özel, "Halkımızın bilinçlenmesini, Van Gölü'nü sahiplenmesini ve aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. Van Gölü Havzası'nı festivaller alanına çevirmek istiyoruz. Bu anlamda Van Gölü'nün böyle bir potansiyeli de var. Hava sıcaklığı ilimizde oldukça güzel. Diğer illerimiz 40 derece sıcaklığı görürken, burada hava sıcaklığı 20 ila 25 derece arasında değişiyor. Tüm vatandaşlarımızı bu serin havaya, Van Gölü'nün şifalı suyundan faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı
3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı
3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı
3. Van Gölü Bisiklet Festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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