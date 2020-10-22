3. Türkiye 2023 Zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Pandemi sürecinde eğitimle ilgili olsun, diğer alanlarda şebekemizin yeterli olduğunu ve tüm vatandaşlarımıza eş zamanlı hizmet verebildiğini gördük." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Pandemi sürecinde eğitimle ilgili olsun, diğer alanlarda şebekemizin yeterli olduğunu ve tüm vatandaşlarımıza eş zamanlı hizmet verebildiğini gördük." dedi.

Sayan, 3. Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Paneli'nde yaptığı konuşmada, bakanlığın 5G'ye bakış açısını ve bu konudaki faaliyetlerini anlattı.

Pandemi nedeniyle maske ve benzeri ürünlere ulaşımda küresel anlamda yaşanan sıkıntılara değinen ve bu ürünleri üretimin öneminden bahseden Sayan, "Yerli ve milli olmadıkça 'O ürün benim' diyemezsiniz. Biz 5G'ye de bu vizyonla yaklaşıyoruz ve dünyadaki 5G vizyonlarını çok yakın takip ediyoruz." diye konuştu.

Sayan, 5G konusundaki faaliyetlere değinerek, "Şu anda ülkemizde 5G'yi 5G Vadisi'nde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 5G'nin deneme amaçlı kullanım yerleri olan yerlerde kullanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ömer Fatih Sayan, 5G'nin sağlık, ulaştırma, sanayi ve benzeri tüm alanlara ne getireceğini detaylı olarak çalıştıklarını anlattı.

Bu alandaki 5G testlerinin sürdüğünü, tüm yazılımların ve donanımların testlerinin sürdüğünü dile getiren Sayan, "Yerlilik ve millilik oranı en yüksek şekilde 5G'ye geçmenin planlarını yapıyoruz." dedi.

"Şebekemiz tüm vatandaşlarımıza eş zamanlı hizmet verebiliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Türkiye'nin internet altyapısından bahsederek, "Pandemi sürecinde eğitimle ilgili olsun, diğer alanlarda olsun şebekemizin yeterli olduğunu ve tüm vatandaşlarımıza eş zamanlı hizmet verebildiğini gördük." diye konuştu.

Yeni bir kanun çalışması olduğunu dile getiren Sayan, "Operatörlerimizden evrensel adı altında ticari olarak operatörümüzün gidemeyeceği yerlere yatırımı devlet adına yapmak için bir fon oluşturduk. Tüm kararları vatandaşımızın yanında olacak şekilde alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, baz istasyonu kurmanın önündeki zorlukların kaldırılması yönündeki faaliyetlerden bahsederek, bu konudaki çalışmaları anlattı.

"Temassız ödemeyi kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirdik"

Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, bankacılık sektöründe dijital alandaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve bu alanda birçok uygulama hayata geçirdiklerini söyledi.

Atlıoğlu, "Halkbank, yaklaşık 2,5 milyon müşterisi, mobil ve dijital bankacılık alandaki yoğun taleplerle birlikte çok güçlü bir alanda varlığını sürdürüyor. İşlemlerimizin yaklaşık yüzde 90'ı şube dışı ve mobil kanallardan gerçekleşiyor. Oldukça önemli bir iş yükünü mobile kaydırmış durumdayız." dedi.

Pandemi döneminde değişen alışkanlıkları dikkate alarak müşterilerin temassız ödemelerini kolaylaştıracak yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini dile getiren Atlıoğlu, tüm kartlara ve pos cihazlarına temassız özelliği kazandırdıklarını anlattı.

Paraf Mobil uygulamasına yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Atlıoğlu, QR kodla ödeme yapma gibi uçtan uca daha iyi müşteri deneyimi sağlayan yenilikleri sürdüreceklerini söyledi.

Atlıoğlu, dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bankamızın geleneksel bankacılık alandaki gücünü dijitalde ve mobil alanda da genişletmek hedefindeyiz." diye konuştu.

"15 yılda dijital dönüşüme 17 milyar dolar yatırım yaptık"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, 180 yaşında olan Türk Telekom'un Türkiye'nin dönüşüme tanıklık ettiğini ve dijital dönüşümünün mimari olma misyonunu kendine yüklediğini söyledi.

Önal, "Türk Telekom'un sadece son 15 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümüne yaptığı yatırım 17 milyar dolar. Yatırımlarımızı esas itibarıyla iki alana yapıyoruz. Birincisi, '5G ve sonrası yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek', ikincisi '5G ve ötesi teknolojileri destekleyecek altyapıyı artırmak' için." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dijital dönüşümü noktasında fiberin ve internet erişiminin çok önemli olduğunu, 5G ve ötesi teknolojilerin bu dönüşümde büyük önem arz ettiğini dile getiren Önal, internetin hızlı olmasının öneminden bahsetti.

Önal, 5G'nin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu kaydederek, "İnşallah en doğru modelle 5G'ye ilk geçen ülkeler arasında olmakla ilgili, elbette ki ekonomik şartlar çerçevesinde ve rekabetin gerektirdiği ölçüde davranarak, elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan