3 Temmuz Şike Davası nedir? Fenerbahçe 3 Temmuz süreci

Fenerbahçe Spor Kulübünün eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu birçok yönetici ve futbolcunun çeşitli hapis cezası aldığı 3 Temmuz şike davasının 8. yılı. Pek, Şike Davası nedir? 3 Temmuz 2011'de neler oldu? Kimler ceza aldı, kimler beraat etti?

ŞİKE DAVASI NEDİR?

Şike Davası, 2010-11 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiası üzerine başlatıldı. Dava ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu 8 aylık teknik ve fiziki takip inceleme sonucunda 3 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye'nin 15 şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonla birçok aktif yönetici ile futbolcunun gözaltına alınmasıyla kıvılcım alevlendi.

3 Temmuz 2011 tarihinde yapılan operasyonla duyulan dava, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından başlatıldı. Daha sonra Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e devredildi ve bu savcı operasyonları yürüttü. İddianameyi yazdıktan sonra dava Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan'a teslim edildi. Özel Yetkili Mahkemeler kapatıldığı için Yargıtay kararı sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun görev yaptı.

93 SANIKTAN 45 'İ BERAAT ETTİ

Soruşturmanın ilk etabında 93 sanıktan 31'i tutuklandı, daha sonra değişen yasa ve duruşmalar sonrasında tahliye edildiler. Şuan bu dava kapsamında hiçbir tutuklu bulunmuyor. 14 Şubat 2012 tarihindeki ilk duruşmayla başlayan dava, 2 Temmuz 2012 tarihindeki 23. duruşmada karara bağlandı. 93 sanıktan 48'i çeşitli cezalar alırken 45'i beraat etti. 10 Ağustos 2012 tarihinde Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 682 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı ve Mahkemenin kararını önce savcı, arkasından da sanıklar temyiz etti. 17 Ocak 2014 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kararların belli bir kısmını onamış, bir kısmını düşürmüş, bir kısım hükümleri de bozmuştu. 6 Mart 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onanarak yasalaşan "Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılması" şeklindeki yeni yasa düzenlemesine göre Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından hükümleri bozulan sanıklar, haklarında yapılacak yeniden yargılamada özel yetkili mahkemelerde değil, ağır ceza mahkemelerinde yargılandı.2 Mayıs 2014 tarihinde ise HSYK tarafından verilen karara göre dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Söz konusu dava kapsamında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay tarafından cezası bozulan 31 sanık ve yeniden yargılanmasına karar verilen 6 sanığın dosyalarını birleştirerek toplam 37 sanığı davada tekrar yargıladı. Mahkeme Heyeti 13 Ocak 2015'te başlayan davayı, 9 Ekim 2015 tarihindeki 6. duruşmayla sonlandırdı. Mahkeme, yargılanan tüm sanıkların beraatine ve kapatılan Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılan sanıkların ceza hükümlerinin bozulmasına karar verdi. İtirazlar sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. 27 Mart 2017 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "Beraat kararlarının onaylanması ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması" yönünde tebliğ yaparak dosyayı davanın görüşüldüğü Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini halen sürdürüyor.

ŞİKE DAVASININ KUMPAS OLDUĞUNA DAİR DAVA AÇILDI

Yaşanan bu olay, sadece futbol camiasını değil, sanat dünyasını da etkiledi. 19 Nisan 2016 tarihinde 28 ilde başlatılan operasyonla, şike adı altında spor kulüplerine kumpas olayına adı karışan çok sayıda gazeteci, avukat ve dönemin bazı emniyet teşkilatı üyeleri gözaltına alınmaya başlandı. Ardından, 3 Temmuz 2011'de yapılan operasyonla başlayan şike davasının kumpas olduğu iddiasına dair dava başlatıldı. Davanın ilk duruşması 20 Şubat 2017 tarihinde yapıldı ve halen devam ediyor.

TFF'NİN ŞİKE DAVASI İLE İLGİLİ İLK KARARI

"Soruşturmada şu an için gizlilik kararı olduğundan dolayı soruşturmayı yürüten savcı TFF'ye hiçbir belge ve bilgi vermemiştir. TFF hiçbir belge ve bilgi göremediğinden soruşturma başlatamamaktadır ve de savunma alamamaktadır. Savunma alınmadan ceza verilemez. Bu nedenle TFF dosyadaki gizlilik kararının kalkmasını bekleyecektir. Dosyadaki gizlilik kararı savcının iddianamesinin mahkemece kabulünden sonra kalkacağından TFF iddianamenin kabulünü bekleyecektir."

TFF'NİN VERDİĞİ CEZALAR

Mehmet Şekip Mosturoğlu: 1 yıl hak mahrumiyeti

İlhan Yüksel Ekşioğlu: 3 yıl hak mahrumiyeti

Cemil Turhan: 1 yıl hak mahrumiyeti

İbrahim Akın: 2 yıl müsabakalardan men

Ahmet Çelebi: 2 yıl hak mahrumiyeti

Ümit Karan: 2 yıl müsabakalardan men

Serdar Kulbilge: 3 maç müsabakalardan men

Cengiz Demirel: 1 yıl hak mahrumiyeti

Yavuz Ağırgöl: 1 yıl hak mahrumiyeti

Mehmet Şen: 1 yıl hak mahrumiyeti

KULÜPLERE YAPILAN SUÇLAMALAR VE SONUCU

Beşiktaş: 2 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Bucaspor: 3 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Bursaspor: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Eskişehirspor: 2 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Fenerbahçe: 19 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Galatasaray: 2 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Gençlerbirliği: 2 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Giresunspor: 5 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Kardemir Karabükspor: 2 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Kasımpaşa: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Kayserispor: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Konyaspor: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Manisaspor: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

MKE Ankaragücü: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Sivasspor: 1 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

Trabzonspor: 7 maçtan sevk edildi, ceza almadı.

İLK DAVA SONUNDA KİMLER, NE KADAR CEZA ALDI?

Aziz Yıldırım: Şike ve teşvik primi 3 yıl 9 ay hapis, örgüt kurmak 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 312 bin TL para cezası

Bülent Uygun: Teşvik primi 11 ay hapis

Bülent İşçen: Şike ve teşvik primi 2 yıl 4 ay hapis

Ali Kıratlı: Şike 1 yıl 10 ay hapis

Gökçek Vederson: Teşvik primi 5 ay hapis

Ali Yıldırım: 1 yıl 1 ay hapis

İbrahim Akın: Teşvik primi 1 yıl 6 ays hapis

İlhan Ekşioğlu: Şike ve teşvik primi 3 yıl 1 ay hapis, 900 bin lira adli para

Mecnun Otyakmaz: Örgüt üyeliği, 10 ay hapis, Sivasspor-Fenerbahçe maçı şike eylemi 1 yıl 6 ay hapis

Şekip Mosturoğlu: Örgüt üyeliği 1 yıl 3 ay ertelemeli hapis, şike ve teşvik primi 1 yıl 10 ay hapis

Mehmet Yıldız: 1 yıl 3 ay hapis

Sami Dinç: 1 yıl 10 ay hapis

Samet Güzel: 2 yıl 2 ay hapis

Serdal Adalı: 1 yıl 3 ay hapis

Tamer Yelkovan: 1 yıl 3 ay hapis

Ümit Karan: 7 ay hapis

Yavuz Ağırgöl: Şike 1 yıl 8 ay ertelemeli hapis

Yusuf Turanlı: Örgüt üyeliği ertelemeli 1 yıl 3 ay, şike 1 yıl 18 ay hapis

Tayfur Havutçu: 1 yıl 3 ay hapis