3 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? 3 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi? İşte 3 Şubat Çarşamba, günlük hava durumu tahmini!

Tüm yurt genelinde olan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 1 Şubat Pazartesi bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 3 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

3 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 15°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 9°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 16°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 15°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ilk saatler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışların İzmir'in güneybatı ilçeleri (Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk) ile Aydın'ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve batı yönlerden hafif, güney kesimlerde ilk saatler orta kuvvette esecek.

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