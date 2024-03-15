Zonguldak'ta yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Müftü Mahallesi eski terminal kavşağında mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Özlem Ö. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek halk otobüsüyle çarpışıp ardından kaldırıma çarparak durabildi

Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kısa bir süre trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. - ZONGULDAK