Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 49 yaşındaki maden işçisinin ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Korkut, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. (35) ile ocakta işçi olarak çalışan K.A. (44) gözaltına alındı.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

K.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hilal Avşaroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan adayı Hilal Avşaroğlu kimdir? Yakup Düğeroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkan adayı Yakup Düğeroğlu kimdir? Osman Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan adayı Osman Yıldırım kimdir? Necmi Demiray kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan adayı Necmi Demiray kimdir? Kemal Kurt kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan adayı Kemal Kurt kimdir? Ahmet Ergin kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı Ahmet Ergin kimdir? Hacer Aksoy kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan adayı Hacer Aksoy kimdir? Vedat Güner kimdir? İYİ Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güner kimdir? Ayhan Işık kimdir? İYİ Parti Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan adayı Ayhan Işık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title