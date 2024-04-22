Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı hayatını kaybetti. Kazada otomobilin şarampole uçtuğu belirtildi.
Zonguldak'ta 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı, kullandığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Organize Sanayi yolu girişinde meydana geldi. Muhammet Yazıcı (20) idaresindeki 67 YC 656 plakalı otomobiliyle Bartın'dan Zonguldak'a seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Muhammet Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yazıcı'nın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK