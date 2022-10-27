Zonguldak'ta mantar can aldı: Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde doğadan topladıkları mantarı tüketen Şerife Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yoğun bakıma alınan kızı Hülya Yaman'ın tedavisi sürüyor.

İlçede yaşayan Şerife Yaman ile kızı Hülya Yaman mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Daha sonra eve döndükten sonra pişirdikleri mantarı yiyen anne kızda bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine anne ve kızı Yaman ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından anne Yaman İstanbul'da, kızı Hülya ise Sakarya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan Şerife Yaman yaşam mücadelesini kaybederken Hülya Yaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK