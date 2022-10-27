Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta mantar can aldı: Anne öldü, kızı yoğun bakımda

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta mantar can aldı: Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde doğadan topladıkları mantarı tüketen Şerife Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yoğun bakıma alınan kızı Hülya Yaman'ın tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde doğadan topladıkları mantarı tüketen Şerife Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yoğun bakıma alınan kızı Hülya Yaman'ın tedavisi sürüyor.

İlçede yaşayan Şerife Yaman ile kızı Hülya Yaman mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Daha sonra eve döndükten sonra pişirdikleri mantarı yiyen anne kızda bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine anne ve kızı Yaman ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından anne Yaman İstanbul'da, kızı Hülya ise Sakarya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan Şerife Yaman yaşam mücadelesini kaybederken Hülya Yaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title