Zonguldak'ta Kamyonun Açık Kalan Damperi Tünel Sistemlerine Zarar Verdi
Zonguldak'ta bir kamyonun açık kalan damperi, tünel içerisindeki sistemlere zarar verdi. Tünel trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ta bir kamyonun açık kalan damperi, tünel içerisindeki sistemlere zarar verdi. Tünel trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.
Olay sabah 05.00 sıralarında Üzülmez Tünellerinde yaşandı. Zonguldak istikametine seyir halindeki bir kamyonun damperinin açık kalması sonucu tünel içerisindeki sistemler zarar gördü. Tünelin Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını gün içerisinde tamamlayarak güzergahın yeniden trafiğe açılması planlanıyor. - ZONGULDAK