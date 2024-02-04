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Zonguldak'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 17 Bin Adet Bandrolsüz Makaron ve 11 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine doldurulmuş makaron temin ettiği tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 17 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 11 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde ikamet eden bir şahsın Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan işyerlerine doldurulmuş makaron temin ettiğini tespit etti. C.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ve 11 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli C.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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