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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde ceset bulundu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde denizde bulunan cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu tespit edildi.

Karadeniz Ereğli ilçesi Uzunkum Caddesi üzerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar denizde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Denizden botla alınarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesedin kimliği ile ilgili yapılan araştırmalar üzerine 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu tespit edildi.

Gencin sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıktığı, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Armağan Salman'ın cenazesi ilçede toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ereğli Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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