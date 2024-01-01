Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu ve kumar makinası ele geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı'da bir evde yapılan aramada, uyuşturucu ve kumar makinası ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni yılın ilk gününde çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve kumar makinası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01 Ocak 2024 tarihinde, Alaplı ilçesi mülki sınırları içerisinde, Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve 2 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır." - ZONGULDAK