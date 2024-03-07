Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN