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Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti

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Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti

Yunanistan'ın Skiathos Adası'nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.

Yunanistan'ın Skiathos Adası'nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.

Yunanistan'ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı'na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti. İniş anları adrenalin tutkunlarının kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen bir kadının da şapkasının uçtuğu görüldü. Havalimanına bugüne kadarki en alçak inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Söz konusu havalimanı, alçak inişlerle tanınıyor. Turistler özellikle yaz aylarında uçakların inişini görüntülemek için havalimanı yakınında toplanıyor. - ATİNA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Macaristan Yunanistan 3. Sayfa Haberler

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