Hakkari'de yapılan operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ilçe kırsalında yapılan arama faaliyeti sonucunda çuvallar içinde 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu" gerçekleştirildi. İlçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, çuvallar içinde 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. - HAKKARİ