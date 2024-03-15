Yozgat'ta Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile aynı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.C.S. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT