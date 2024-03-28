Yozgat'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Yozgat'ta "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 1 hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. Yerköy ilçesinde yakalandı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine teslim edildi. - YOZGAT