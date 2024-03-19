Yozgat'ta Aranan 12 Şahıs Yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12 şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-18 Mart'ta aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'yü Boğazlıyan ilçesinde, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.'yı ise Yozgat merkezde yakaladı.
Ekipler ayrıca merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 2 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahsı yakaladı.
Yakalanan 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT