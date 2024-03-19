Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-18 Mart'ta aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'yü Boğazlıyan ilçesinde, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.'yı ise Yozgat merkezde yakaladı.

Ekipler ayrıca merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 2 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahsı yakaladı.

Yakalanan 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yozgat Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title