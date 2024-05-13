Yozgat'ta 6 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 6 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-12 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 3 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT