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Yozgat'ta 6 hükümlü yakalandı

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Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 6 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-12 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 3 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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