Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı kadın yaralandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı kadın yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 34 ECJ 250 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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