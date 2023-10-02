Beylikdüzü'nde E-5 Güzelyurt mevkiinde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı.

Yol verme tartışmasında muşta ile camı kırdı, içinde oturan kadına aldırış etmedi

Beylikdüzü'nde yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde yaşandı. Trafikte ilerleyen bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, motosiklet sürücüsü içeride oturan kadına aldırmadan araç camına muşta ile vurarak kırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.