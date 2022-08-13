Son dakika haberi: Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada

Son dakika haberine göre Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya motosikletin çarpması sonucu bir anda kendini yerde buldu.

Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada

TOKAT - Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya motosikletin çarpması sonucu bir anda kendini yerde buldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Temmuz ayında KGYS kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yayalar hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemelerin yola savrulduğu anlar kameralara yansıdı.