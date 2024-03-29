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Yaşlı adamın öldüğü feci kaza saniye saniye kamerada

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Yaşlı adamın öldüğü feci kaza saniye saniye kamerada

İşçi servisinin altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşlı adamın, geri manevra yapan işçi servisinin altında kalarak metrelerce sürükledikten öldüğü feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşlı adamın servisin altında kalma ve sonrasında yaşanan panik anları saniye saniye yer aldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı işçi servisi, sokakta geri manevra yaparken o sırada arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Metrelerce sürüklenerek işçi servisinin altında kalan Taş, hayatını kaybetti.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Yaşlı adamın, geri manevra yapan işçi servisinin altında kalarak metrelerce sürükledikten öldüğü feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşlı adamın sokakta yavaş adımlarla yürürken geri manevra yapan servisin altında kalarak öldüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında durumu fark eden çevredeki vatandaşın, 'ambulansı ara, hemen ambulansı ara' diyerek seslenmesi ve servis sürücüsünün olay sonrası araçtan inerek korku ve endişeyle sağa sola kaçışması ise dikkat çekti.

Servis sürücüsünün gözaltındaki işlemleri ve olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Kaza Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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