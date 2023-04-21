Yan bakma meselesi kanlı bitti: 4 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada biri kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yan bakma meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada biri kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yanma bakma meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3'ü bıçak, bir kişi ise silahla yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken kalbinden bıçaklanan Hasan Can C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.