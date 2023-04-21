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Yan bakma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Yan bakma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada biri bıçakla kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada biri bıçakla kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yanma bakma meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3'ü bıçak, bir kişi ise silahla yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken kalbinden bıçaklanan Hasan Can C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirlikuyu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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