Yalova haberi... Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri Yalova yerel 3. sayfa haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde park halindeki oto çekici aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde park halindeki oto çekici aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu yan yolunda park halinde bulunan oto çekicide henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili polisin tahkikatı sürüyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiftlikköy İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

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