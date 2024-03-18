Yalova'da sopalı trafik kavgası

YALOVA - Yalova'da trafikte 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine acımasızca sopalarla saldıran tarafları vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bir çekici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler sopalarla taraflar birbirine saldırdı. Birbirine defalarca sopayla acımasız şekilde vuran şahısları çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Olaya karşılan sürücülerden biri kavga ettiği çekiciye sopayla zarar verdi.

Yaşanan olay ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kamerayla kaydedildi.