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Yalova'da Kumar Oynayanlara ve İşletme Sahiplerine Cezalar

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Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 işletmede kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa 122 bin 75 lira para cezası kesildi. İşletme sahipleriyle ilgili de adli işlem başlatıldı.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 işletmede kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa 122 bin 75 lira para cezası kesildi. İşletme sahipleriyle ilgili de adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Altınova ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığını belirledi. İşletme sahipleriyle ilgili "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirdi. İşletmeler de geçici süreyle kapatıldı. Denetimlerde kumar sırasında kullanılan 15 bin lira ve 100 dolar da ele geçirildi.

Öte yandan kumar oynadığı tespit edilen 19 şüpheliye hakkında ise 122 bin 75 lira idari para cezası kesildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova 3.Sayfa Güncel Haberler

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