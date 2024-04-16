Vezirköprü'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında kavga çıktı. Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edilirken, M.G.'nin tedavisinin devam ettiği, S.K.'nin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN