Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş- Patnos yolu üzerindeki Ekiciler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FD 0545 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN