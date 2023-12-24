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Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş- Patnos yolu üzerindeki Ekiciler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FD 0545 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Patnos Van Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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