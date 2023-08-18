Van'da cinayet zanlısı 57 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde Sezai Sülhü'yü öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, 57 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı. Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından zanlının eşkalini belirlemek için kamera kayıtlarını inceledi ve operasyonla gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve tutuklandı.