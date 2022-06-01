Van'da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi - Haberler

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Van'da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildiVAN Van'ın Çaldıran ilçesinde yürütülen operasyonda 2 adet basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi.

Van'da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi

VAN Van'ın Çaldıran ilçesinde yürütülen operasyonda 2 adet basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mayıs 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çaldıran ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Gökdal Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 2 adet basma düzenekli EYP, 1 adet patlamamış top mermisi, 1 adet kullanılmış lav silahı ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / M. Emin Arvas - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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