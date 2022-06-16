Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi Van'da narkotik polisi tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

VAN - Van'da narkotik polisi tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan kapalı kasa kamyonette Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 95 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Narkotik Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title