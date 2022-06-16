Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

VAN - Van'da narkotik polisi tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan kapalı kasa kamyonette Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 95 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.