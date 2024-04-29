Van'da 24 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 24 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 6 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 71 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet bilgisayar ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 570 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 303 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN